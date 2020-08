Si aggira fra i banchi del mercato, è ricercato

Nella giornata di martedì 25 agosto 2020 i poliziotti del commissariato Nervi, con l'ausilio di tre pattuglie del Reparto prevenzione Crimine Liguria, hanno effettuato controlli straordinari nel levante genovese. Finalità del servizio la verifica del rispetto della normativa per il contenimento del covid-19 e la prevenzione di episodi delittuosi come le truffe ad anziani e i furti in abitazione, fenomeni tipicamente in aumento nel periodo estivo.

In particolare sono stati monitorati i litorali di Quinto e Nervi e nelle aree destinate all'allestimento dei mercati rionali settimanali, dove si registrano i maggiori assembramenti.

Durante l’attività, in via Ruzza, è stato controllato un 25enne albanese, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, che si aggirava tra i banchi del mercato di Quinto. Dagli accertamenti in banca dati è emerso che l'uomo era ricercato poiché inottemperante alla misura alternativa dell'obbligo di firma emesso lo scorso luglio dal Giudice di Pace di Roma. A carico del giovane è anche emerso un decreto d'espulsione notificatogli ieri dai poliziotti del commissariato che lo hanno accompagnato in Questura e messo a disposizione dell'ufficio immigrazione.