Levante, nuova piscina a Quinto? Il progetto è pronto

Lo studio di architettura e ingegneria Sibilla Associati ha ricevuto dalla Quadrifoglio Srl l'incarico di mettere a punto un progetto di rigenerazione urbana dell'ex tiro al volo a Quinto. L'intento è quello di colmare il vuoto lasciato dalla demolizione della piscina Mario Massa al porticciolo di Nervi, dotando, come promesso dal sindaco Marco Bucci, il levante genovese di una nuova vasca.

L'area in oggetto è sita in piazza de Simone e veniva utilizzata, in passato, quale campo di tiro al piccione. "L'intervento - si legge sul sito dello studio - consiste nella Rigenerazione Urbana dell'intero complesso finalizzata alla valorizzazione paesaggistica, funzionale e sociale di un'area di pregio per la sua posizione ma in stato di sostanziale abbandono: l'intervento consentirà infatti di rendere disponibile alla popolazione un'area di cui molti cittadini non conoscono neppure più l'esistenza stante la sua chiusura fisica verso la piazza De Simoni: un nuovo percorso pubblico ad anello con panchine ed aree giochi consentirà infatti la progressiva appropriazione percettiva del mare e della linea d'orizzonte e lo spazio conserverà l'attuale percezione di spazio aperto, di terrazza sul mare".

"Il progetto - si legge ancora - prevede poi il recupero dell'edificio esistente (a uso spogliatoi e attività di servizio al complesso), del parcheggio di piazza de Simone nonché l'insediamento di una struttura sportiva polivalente dotata di piscina a 6 corsie, piscinetta per i bambini, un campo da padel, una palestra e spazi a verde per lo svago e attività ludiche".

Il progetto divide i residenti della zona tra favorevoli e contrari. L'area del tiro al volo è oggetto da anni di ragionamenti su come riqualificarla, ma finora tutti sono rimasti nel cassetto. Vedremo se questo, considerando i dubbi sulla costruzione di una nuova piscina nell'area di Campostano a Nervi, andrà fino in fondo e diventerà realtà.