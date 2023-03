Addio a Fausto, il clochard che dormiva in stazione a Quinto

La sua presenza in stazione aveva diviso gli abitanti tra chi osteggiava la sua permanenza lì e chi invece non se ne sentiva affatto infastidito, anzi ha cercato di aiutarlo. Giovedì 23 febbraio è mancato Fausto, l'uomo che dormiva alla stazione di Genova Quinto. Martedì 28 febbraio avrebbe compiuto 63 anni.

"È morto per i gravi problemi che lo accompagnavano - si legge in un post apparso sul gruppo Facebook 'Sei di Quinto al Mare se...' - e per la durezza della vita di strada. È morto in un letto di ospedale, al caldo, assistito e accompagnato da alcuni amici sino alla fine. Chi lo ha conosciuto, lo ricordi con una preghiera o un pensiero".

"Chi non l'ha conosciuto lo ricordi ugualmente, come uno dei tanti che vivono ai margini, ma hanno gli stessi nostri bisogni e desideri", conclude il post.