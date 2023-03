Uno stupido gioco finito male: grave il ragazzino caduto in mare a Quinto

Resta ricoverato in rianimazione il ragazzo finito in mare ieri pomeriggio a Quinto. Secondo quanto appreso dietro all'incidente potrebbe esserci un gioco finito male o un gesto volontario su entrambe le piste sta indagando la polizia.

Un testimona avrebbe visto alcuni coetanei del minore non accompagnato di orgini marocchine, spingerlo in acqua. Poi, vedendolo immobile a faccia in giù dileguarsi.

Partito l'allarme, sul posto sono arrivati gli uomini della guardia costiera sulla pilotina e l'elicottero dei vigili del fuoco. Una volta issato a bordo, il medico ha rianimato il giovane che era andato in arresto cardiaco e intubato è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino dove si trova tutt'ora in condizioni critiche.