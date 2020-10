Grave incidente per la lepre di Quinto, è in pericolo di vita

Dopo i due conigli, che hanno stazionato a lungo in via Divisione Acqui, negli ultimi giorni a Quinto si sono moltiplicati gli avvistamenti di una lepre. Mercoledì 30 settembre la bestiola è stata consegnata all'Enpa dopo aver subito un incidente.

«Poco fa ci è stata consegnata questa lepre - scrive l'Enpa sulla sua pagina Facebook -, trovata ai giardini di Genova Quinto mentre correva all'impazzata in preda al panico. Nella foga, ha perso la testa ed è andata a sbattere contro un muro procurandosi delle lesioni e forse dei danni neurologici».

«La presenza di una lepre - prosegue l'Enpa - (specie boschiva) nel bel mezzo di un quartiere genovese fa pensare a uno dei rilasci di selvaggina 'pronto caccia' liberati dalle solite doppiette. Animale relativamente confidente e incapace di sopravvivere in natura, che ha finito per scendere sulla costa e avvicinarsi a strade e palazzi, con conseguenze probabilmente fatali».

«Ancora una volta - conclude l'Enpa -, animali trattati alla stregua di bersagli per il tiro a segno. Per adesso la povera lepre è in prognosi riservata, speriamo di riuscire a salvarla ma non sarà facile».