Quinto: ancora ladri in azione, tentato furto

Allarme ladri nel quartiere di Quinto. Nei giorni scorsi ignoti hanno fatto razzia all'interno di una tabaccheria portando via denaro contante e stecche di sigarette, un'altra segnalazione di un tentato furto è arrivata, nelle ultime ore, alla centrale operativa della Polizia di Stato.

La proprietaria di un appartamento, in parte adibito anche a ufficio, ha segnalato che ignoti avevano divelto una grata di protezione dell'ingresso per poi entrare all'interno. Non sono però stati trovati ammanchi, forse i ladri sono scappati prima di riuscire a rubare qualcosa perché disturbati. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per fare luce sulla vicenda.

Nella giornata di Pasqua la Polizia ha anche arrestato due persone: un uomo di 40 anni trovato con un pacco contenente 100 grammi di cocaina in via Carlo Rolando a Sampierdarena e un 47enne ricercato a Voltri, in via Don Giovanni Verità. In centro, invece, sono state avviate le indagini per rintracciare i vandali che hanno rigato 26 automobili posteggiate in via Frugoni.

