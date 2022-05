Si tuffa e rischia di annegare, ricoverato in codice rosso

Paura per un giovane, che, intorno alle 17 di lunedì 23 maggio 2022, ha rischiato di annegare a Quinto. Pare che il ragazzo fosse in compagnia di alcuni coetanei quando ha deciso di tuffarsi in mare dal molo, nonostante non sia un nuotatore provetto.

Viste le difficoltà del giovane, immediata è partita la chiamata al numero unico di emergenza. Sul posto sono intervenute ambulanza e automedica, oltre a vigili del fuoco e una volante della polizia di Stato. Il ragazzo è stato stabilizzato sul posto e poi trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.

Da chiarire i contorni della vicenda. Il mare non era particolarmente grosso, ma la corrente potrebbe avere giocato un brutto scherzo, complicando il ritorno a riva del ragazzo. Il 17enne di origini senegalesi si trova attualmente ricoverato presso la Rianimazione al terzo piano del Monoblocco, intubato e pronato.