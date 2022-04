Giardini di Quinto, Bucci: "Spazio da amare e rispettare"

I giardini di Quinto hanno cambiato volto. Sparite le gradinate attorno all'area giochi per i bimbi, il primo impatto arrivando è quello di uno spazio più aperto, un'area più sicura, come era nelle intenzioni del progetto di riqualificazione, chiesto a gran voce da circa 200 cittadini, che avevano sottoscritto una raccolta firme. Costo dell'opera circa 800mila euro.

Al centro dei giardini resta uno spazio di 700 mq libero da alberi con una sorta di piazza e uno spazio con giochi per bambini. Lo scivolo è stato sostituito, così come il pavimento al di sotto, idoneo per attutire eventuali cadute dei bimbi. In uno slargo lato mare è stato creato uno spazio con attrezzi ginnici per gli amanti dell'attività fisica all'aperto.

Oggi, mercoledì 20 aprile, l'inaugurazione con il sindaco Marco Bucci, l'assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi e il presidente del Municipio Levante Francesco Carleo. Per Asterer. sono intervenuti il ceo Antonello Guiducci, il presidente Francesco Massimo Tiscornia, il consigliere Giuliano Sighieri, tecnici e progettisti.

Con una superfice di circa 7.600 metri quadri, i giardini di piazzale Rusca costituiscono uno dei più ampi spazi aperti sul mare di tutta Genova e una delle aree ricreative più grandi della città. Prevale il pino d'Aleppo (oltre 90 esemplari), che resiste alle difficili situazioni costiere, protetta dal salino, grazie a una fascia di tamerici e pitosfori, lato mare.

"Con grande piacere oggi inauguriamo i giardini di piazzale Rusca, finalmente restituiti al decoro e ai cittadini - ha detto il sindaco Marco Bucci -. Un'operazione attesa da tempo dalla delegazione, che si inserisce nel quadro più ampio di interventi sulle nostre aree verdi che abbiamo pianificato e realizzato in questi anni. Questo giardino, in particolare, torna alla città con una maggiore fruibilità e con un maggior numero di piante e arbusti messi a dimora. Grazie ai tecnici di Aster e agli uffici per il grande lavoro di squadra. Questo spazio, adesso, deve essere rispettato e amato da tutti i suoi utilizzatori: è un piccolo gioiello per la comunità, spetta a tutti prendersene cura".

Giardini di Quinto, i numeri dell'intervento