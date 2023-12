Un altro furto in casa: finestra forzata e ladri in fuga

Prosegue la sequenza di furti nelle case a Genova. Dopo il colpo grosso messo a segno dai ladri in via Inferiore Perasso sulle alture di Quarto con un bottino di 50mila euro tra denaro e gioielli, un altro episodio nel levante genovese.

Intorno alle ore 18:30 di venerdì 15 dicembre 2023 i proprietari di un'abitazione di via Antica Romana di Quinto hanno trovato una finestra forzata e le stanze a soqquadro e hanno immediatamente chiamato la polizia. Agli agenti hanno raccontato di essere stati fuori casa per poco tempo, una trentina di minuti, e che da una prima sommaria ricognizione non avrebbero rilevato ammanchi.

Probabilmente i ladri sono stati disturbati e sono scappati senza riuscire a rubare nulla, forse per il poco tempo a disposizione tra l'uscita e il rientro dei padroni di casa. Sull'episodio indaga la polizia.

Nelle ultime settimane ci sono stati diversi furti in appartamento, gli ultimi in via Bettolo all'ora di cena, in via Rodi ad Albaro dove sono stati rubati i regali di Natale di una bambina e poi anche in salita Granarolo, via Mogadiscio, via Terpi e via al Garbo.