/ Via Angelo Gianelli

Uomo in mare, recuperato dall'elicottero dei vigili del fuoco

Una segnalazione al 112 parlava di una persona in mare e i mezzi di soccorso si sono precipitati davanti a Quinto, dove il giovane è stato individuato e tratto in salvo, per poi essere accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale San Martino in codice rosso