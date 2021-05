Donna investita da un treno a Quinto: ricoverata al San Martino

/ Via Fabio Filzi

Una donna è stata investita da un treno nella stazione di Genova Quinto nel tardo pomeriggio di giovedì 27 maggio.

La 50enne è stata trasportata all'ospedale San Martino in codice giallo dai soccorritori del 118 e non sarebbe, dunque, in pericolo di vita.

Il traffico ferroviario è stato bloccato alle 18.20, con ripercussioni sulla linea La Spezia-Genova, e ripristinato un'ora dopo.

Del caso si sta occupando la polizia ferrovia di Brignole per stabilire se si sia trattato di un incidente o di un tentato suicidio.