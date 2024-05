Mare inquinato: scatta un altro divieto di balneazione

Proseguono i campionamenti delle acque effettuati da Arpal e, dopo le ultime analisi svolte nella giornata di venerdì 17 maggio 2024 è scattato il divieto di balneazione in un tratto del litorale di Quinto. Si tratta della spiaggia di fronte a via Flecchia a Quinto, nei pressi dei giardini, dal lato ovest del civico 25 di via Gianelli all'asse di via Flecchia.

Nei giorni scorsi era stato invece rimosso, dopo i rilievi di Arpal, il divieto di balneazione a Boccadasse, era però rimasto quello relativo al lungomare di Pegli e nella zona del torrente Rexello a levante.

