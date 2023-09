Depuratore di Quinto, cinema all'aperto come a Sturla

"Il depuratore di Quinto diventerà un luogo di aggregazione per tutti: chiosco, attività didattiche per bambini, cinema, eventi e tanta attenzione per i nostri amici a quattro zampe. Il tutto in una cornice mozzafiato completamente rinnovata". Ad annunciarlo è il presidente del Municipio IX Levante, Federico Bogliolo.

"Era da tempo che ci lavoravamo. Finalmente si è chiuso il bando e si può partire. Grazie all'ufficio Patrimonio del Comune di Genova, senza il quale non sarebbe stato possibile", conclude Bogliolo. A gestire l'area per i prossimi nove anni dovrebbe essere Alesbet, società che ha in mano le sale di Circuito Cinema Genova e il depuratore di Sturla.

Il bando si è chiuso alle ore 12 di mercoledì 7 giugno 2023, termine per presentare i documenti necessari per candidarsi alla gestione di "un'attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande". Ancora non è dato sapere quale sia l'offerta presentata da Alesbet. La base d'asta era di 14mila euro.

L'aggiudicazione non è ancora ufficiale. Da quanto aveva appreso GenovaToday, la commissione giudicatrice non si sarebbe dovuta riunire prima di settembre. L'importante è che si avvicini la data di riapertura del bar, non solo per la possibilità di acquistare bibite fresche, ma per l'espletamento di tutti quei servizi, previsti dal bando.

L'affidatario dovrà infatti, come riporta il bando, garantire per tutto l'anno, anche in caso di temporanea chiusura dell'esercizio, la pubblica fruibilità degli spazi non utilizzati direttamente per l'attività di pubblico esercizio (ivi compresi i servizi igienici ad uso pubblico); provvedere all'apertura/chiusura dell'accesso all'intera area, per tutto l'anno, compresi i giorni festivi, con un orario minimo di apertura dalle ore 8 alle ore 20.

Inoltre chi si aggiudicherà la gestione dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria del verde e delle attrezzature dell'intera area; allo spazzamento, con cadenza almeno settimanale, e allo svuotamento quotidiano dei cestini. Insomma una serie di mansioni, che garantirà il decoro dell'area.