Scende dal treno con un etto di hashish, giovane denunciato a Quinto

Un diciassettenne è stato fermato dalla polizia in stazione e trovato in possesso di due pezzi di hashish

In seguito alle numerose segnalazioni da parte dei residenti in merito a gruppi di giovani che si recano in spiaggia a Quinto, a volte dando vita a risse, altre consumando alcol e stupefacenti, la polizia ha attivato controlli presso la stazione ferroviaria, in modo da intercettarli al loro arrivo.

Nel corso di uno di questi controlli nella giornata di lunedì 14 giugno 2021 gli agenti hanno fermato un diciassettenne, parso subito piuttosto nervoso. Alla richiesta di mostrare i documenti, il ragazzo si è mostrato insofferente, alimentando i sospetti del personale in divisa.

Perquisito, il giovane è stato trovato in possesso di due pezzi di hashish, nascosti uno in tasca e l'altro negli indumenti intimi, per un peso complessivo di circa cento grammi. La perquisizione è stata estesa al domicilio del ragazzo nel centro storico, dove però non è stato trovato niente.

Il giovane è stato denunciato sia per il possesso dello stupefacente che per resistenza a pubblico ufficiale.