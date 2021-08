Rischia di annegare, ricoverato in ospedale in codice giallo

/ Via Quinto

Sorpreso da un'onda anomala è stato visto annaspare nell'acqua davanti allo scalo di Quinto.

Poco dopo le 4 un uomo si è trovato in difficoltà a causa di una forte risacca che lo ha spinto a raggiungere un punto in mare dove non toccava più.

Rendendosi conto del pericolo, il bagnino si è tuffato e lo ha raggiunto portandolo a terra in breve tempo.

Sul posto è intervenuta un'automedica e un'ambulanza, il bagnante avendo bevuto molta acqua è stato ricoverato in codice giallo all'ospedale San Martino.

Altri momenti di apprensione, questo pomeriggio, anche a Cogoleto dove una donna ha rischiato di annegare. Giudicata grave dai soccorritori è stata ricoverata in codice rosso in ospedale.