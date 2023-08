Quinto, un'estate senza lettini e ombrelloni sul depuratore

Niente ombrelloni e lettini aperti questa estate sul depuratore di Quinto. Mercoledì 7 giugno 2023 si è chiuso il bando "per la concessione amministrativa dell'area demaniale marittima, con annessa struttura esterna, posta sulla copertura del civico depuratore sito in Genova-Quinto al mare, giardini Lercaro".

Per valutare le offerte arrivate si deve riunire un'apposita commissione, che non si terrà prima di settembre. Per fortuna l'area, a parte il chiosco, non si presenta in stato di particolare abbandono e i frequentatori possono trovare ancora un luogo piacevole dove fare due passi con il proprio amico a quattro zampe o dove portare i bambini a tirare due calci al pallone.

Certo è che gli spazi all'aria aperta si sfruttano di più con la bella stagione e il bar, oltre a una bibita per rinfrescarsi, offriva altri servizi quali quelli citati sopra. In più il gestore dell'attività commerciale era e sarà tenuto a espletare compiti nell'interesse dalla collettività.

L'affidatario dovrà, come riporta il bando, garantire per tutto l'anno, anche in caso di temporanea chiusura dell'esercizio, la pubblica fruibilità degli spazi non utilizzati direttamente per l'attività di pubblico esercizio (ivi compresi i servizi igienici ad uso pubblico); provvedere all'apertura/chiusura dell'accesso all'intera area, per tutto l'anno, compresi i giorni festivi, con un orario minimo di apertura dalle ore 8 alle ore 20.

Non solo, chi si aggiudicherà la gestione dovrà anche provvedere alla manutenzione ordinaria del verde e delle attrezzature dell’intera area; provvedere allo spazzamento dell'area, con cadenza almeno settimanale, e allo svuotamento quotidiano dei cestini; agevolare eventuali percorsi di raccolta differenziata, da concordare con il Comune e/o con il gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

In più dovrà procedere alla coloritura delle ringhiere con cadenza almeno biennale e alla coloritura, obbligatoriamente annuale, dell'impalcato in legno e del rivestimento in legno dell'intero fabbricato (chiosco e locale tecnico adiacente), utilizzando vernici con specifiche tecniche che potranno essere imposte dal Comune di Genova.

Infine mettere a disposizione l'area di uso pubblico oggetto di affidamento, a titolo gratuito e a semplice richiesta, per eventuali iniziative promosse dal Comune di Genova e collaborare con il Municipio 9 Levante per la realizzazione di eventuali manifestazioni da tenersi nell'area in questione.