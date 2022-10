Interruzione idrica tra Quinto e Nervi, le vie coinvolte

Non solo a San Fruttuoso, Iren Acqua ha comunicato un'interruzione idrica anche tra Quinto e Nervi nella giornata di giovedì 6 ottobre 2022, tra le ore 9 e le ore 17. Necessaria per i lavori di installazione strumentale per la distrettualizzazione della rete idrica.

Niente acqua, quindi, nelle seguenti vie:

Via al Cimitero di Quinto

Via Fratelli Coda

Via Giovanni Bettolo dal civ 43 al 175

Via San Rocco di Nervi

Via Croce di Ferro

Salita Madonnetta di Nervi

"Si precisa - scrive Iren in una nota - che nelle le vie citate sono presenti anche tubazioni non interessate dai lavori, che continueranno il regolare servizio. In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente".