Maxi processo Qui!Group, si parte a dicembre: un esercito di commercianti chiede i rimborsi

Udienza preliminare questa mattina nella tensostruttura del tribunale di Genova per il fallimento della Qui!Group, la società di buoni pasto fondata dall'imprenditore Gregorio Fogliani e finita in bacarotta nel 2018 con un passivo di 600 milioni di euro.

Davanti al gup Caterina Lungaro la pm Patrizia Petruzziello, insieme al procuratore Francesco Pinto, ha chiesto e ottenuto il processo per 31 persone, tra cui il fondatore della società Gregorio Fogliani, la moglie Luciana Calabria e le figlie Serena e Chiara Fogliani.

Presenti al dibattimento anche i difensori delle decine di centinaia di esercenti, tra grandi e piccole aziende, che chiedono di costituirsi come parte civile. L’udienza è stata rinviata al 1 dicembre per dare tempo di prepararsi ai nuovi difensori di Fogliani nominati d'ufficio, dopo il mandato dismesso da Giuseppe Iannaccone, per motivi ancora non chiari.

Nella prossima udienza saranno discusse le proposte di patteggiamento per 16 dei 31 imputati, molti dei quali potrebbero accettare. Le proposte di patteggiamento riguardano: Luciana Calabria (moglie di Fogliani, per cui si propone un patteggiamento a 3 anni); Serena Fogliani (una delle figlie, 3 anni); Edoardo Pernigotti (1 anno e 8 mesi); Maria Grazia Filippini (1 anno e 4 mesi); Luigi Ferrando (1 anno e 4 mesi); Giuseppe De Simone (1 anno e 5 mesi); Paolo De Leonardis (2 anni); Giancarlo Sirtori (1 anno e 4 mesi); Vittorio Brambilla di Civesio (1 anno e 4 mesi); Marco Costaguta (1 anno e 4 mesi); Giorgia Torre (1 anno e 4 mesi); Attilio Serrone (2 anni e 2 mesi); Andrea Ferretto Parodi (2 anni); Alessio Soriani (1 anno e 8 mesi); Giovanni Scansani (1 anno e 10 mesi); Pietro Launo (1 anno e 10 mesi).

Finiranno invece alla sbarra Gregorio Fogliani, Luigi Ferretto, Rodolfo Chiriaco, Chiara Fogliani, Pierluigi Simonetta, Giovanni Arrigoni, Daniele Tradii, Carlo Castelli, Alessandro Bolgè, Giorgio Luigi Guatri, Marco Melisse, Edoardo Orlandoni, Giuliano Ricci.