Taglio bus collinari, malcontento a Quezzi: "Scelte calate dall'alto"

Si è svolta nella serata di mercoledì 17 aprile 2024, presso il circolo Arci Rino Barighini di Quezzi, un'assemblea pubblica lanciata dal Partito Democratico. Un appuntamento organizzato per raccogliere, e portare nelle sedi istituzionali, il malcontento dei residenti per il ventilato taglio delle linee collinari nell'ambito del progetto dei 'Quattro Assi' portato avanti dal Comune. Hanno partecipato il capogruppo in consiglio comunale Simone D'Angelo, il capogruppo nel consiglio municipale della Bassa Val Bisagno Fabrizio Ivaldi e la consigliera Alessandra Leonardo.

Molti cittadini di Quezzi hanno espresso preoccupazione per la soppressione della linea 47 e per la riduzione del percorso dell'82, che farà capolinea in piazza Galileo Ferraris, senza arrivare a Brignole. In questo modo sarebbero costretti a cambiare mezzo per scendere da Quezzi e arrivare fino in centro, secondo altri questo porterebbe anche a un sovraffollamento a bordo dell'82.

Fabrizio Ivaldi, capogruppo in Bassa Val Bisagno per il Partito Democratico, spiega: "C'è molto malcontento nella zona di Quezzi, la sala era piena e tantissimi cittadini hanno chiesto informazioni e delucidazioni, preoccupati per la cancellazione di un collegamento diretto con il centro della città. Tra l'altro, come spesso accade a Genova, si tratta dell'ennesima scelta calata dall'alto senza un vero confronto con le persone che vivono nei territori. Togliendo la linea 47 si andrebbe anche a perdere anche la funzione dell'ascensore di via Pinetti. Organizzeremo altre iniziative e porteremo le istanze dei cittadini nelle sedi istituzionali".

