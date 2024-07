"Mia mamma è scomparsa", l'accorato appello della figlia

"Mia mamma è scomparsa ieri mattina (21 luglio ndr.) da casa e non ha più fatto ritorno". Così si legge in un post, pubblicato sui social intorno all'ora di pranzo di lunedì 22 luglio 2024, che in pochi minuti sta rimbalzando da un gruppo di quartiere all'altro.

"Ho già denunciato e allertato qualsiasi forza dell'ordine, che si stanno prodigando per trovarmela viva e vegeta. È affetta da una malattia per la quale deve prendere una terapia. Era vestita di nero e si è allontanata da casa (zona Quezzi ndr.) con il suo scooter rosso marca Sym", conclude il post.

L'ultima cella telefonica allacciata dal cellulare della donna, di nome Barbara, risulta a Staglieno. Chi avesse notizie o la vedesse è pregato di contattare immediatamente le forze dell'ordine.