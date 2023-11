Cocaina, crack e mille euro in contanti: i carabinieri arrestano due spacciatori, uno era ricercato

Operazione di repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti in città da parte dei carabinieri.

Ieri pomeriggio, martedì 7 novembre, i militari del Nucleo operativo della compagnia di Genova-Centro hanno arrestato due senegalesi, rispettivamente di 25 e 30 anni, per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.

La misura precautelare è stata adottata al termine di una perquisizione in casa eseguita nel loro appartamento nel quartiere di Quezzi. Qui i militari hanno trovato 25 dosi già confezionate di cocaina e crack, 85 grammi di eroina e mille euro in contanti.

Il 25enne, inoltre, era già ricercato per via di un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Genova in virtù del quale deve scontare la pena di 4 mesi di reclusione per reati di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale commessi precedentemente.