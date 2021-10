Quezzi, dopo 15 anni addio alla discarica abusiva

Amiu si occuperà di ripulire le scarpate sottostanti a via al Poligono. L'intervento è previsto per venerdì 8 ottobre

La discarica abusiva che da circa quindici anni si trova nelle scarpate sottostanti a via al Poligono di Quezzi verrà sgomberata e bonificata. L'intervento partirà venerdì 8 ottobre alle ore 8.30 e l'assessore Campora sarà presente sul posto.

L'intervento è stato affidato ad Amiu e costerà 175mila euro, essendo la rimozione di rifiuti abbandonati da ignoti nelle scarpate boschive private esclusa dal contratto tra Comune e Amiu. Solo durante il 2021 gli interventi di rimozione e avvio a recupero o smaltimento sono stati un centinaio, di cui 30 a carattere oneroso e tutte per il ripristino di scarpate e di altre aree difficilmente accessibili e che, come per Quezzi, si sono degradate proprio per la presenza di rifiuti abbandonati da ignoti.

Le attività di controllo sul territorio vengono svolte dalla polizia locale, dal comando Regione carabinieri Forestale Liguria, dai carabinieri del Nucleo operativo ecologico e da guardie particolari giurate volontarie oltre che, naturalmente, dagli ispettori di Amiu.

"Dopo tanti anni - dice l'assessore all'Ambiente e ai Rifiuti Matteo Campora - finalmente si andrà a risolvere un problema che sta molto a cuore sia a questa amministrazione sia ai cittadini. Nonostante un primo tentativo di intervento, nella parte a monte, a cavallo tra 2007 e 2008 e nonostante l'impegno di Amiu, polizia locale, carabinieri Forestali e guardie giurate non è mai stato possibile individuare gli autori degli abbandoni. Un danno e una beffa sui quali finalmente verrà messa la parola fine, andando non solo a ripristinare la legalità, ma anche e soprattutto andando a restituire alla cittadinanza un ambiente privo di rifiuti e un paesaggio fin troppo deturpato da incivili che fino a oggi hanno potuto agire nell'ombra".