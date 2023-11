Muore per strada, vittima un 48enne

Un uomo di 48 anni è stato trovato privo di vita per strada. È successo nella serata di sabato 25 novembre 2023, più di preciso in via Fontanarossa a Quezzi intorno alle 21.30.

Sul posto l'automedica Golf 3, un'ambulanza della Pubblica assistenza Molassana e una volante della polizia di Stato. I tentativi di rianimare l'uomo si sono rivelati purtroppo vani e il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

La polizia ha informato il magistrato di turno, che valuterà se procedere, disponendo l'autopsia. Stando ai primi rilievi pare che il decesso sia da ricondurre a cause naturali.