Fumo nero a Quezzi: a fuoco auto e moto

Una densa colonna di fumo nero si è alzata nella zona di Quezzi intorno alle ore 16 di sabato 13 maggio 2023. Secondo quanto riferito dalla centrale operativa dei vigili del fuoco sono andate a fuoco alcune automobili e moto posteggiate.

L'intervento è ancora in corso intorno alle ore 17 in via degli Oleandri. Presente sul posto anche la polizia locale. Una volta che le fiamme saranno state definitivamente domate l'area sarà bonificata e poi partiranno gli accertamenti per fare luce su quanto successo, al momento sono infatti ignote le cause dell'incendio.

Fortunatamente non risultano persone coinvolte.