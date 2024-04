Magazzino in fiamme nella notte, la strada stretta complica le operazioni

Vigili del fuoco al lavoro nella notte tra sabato 6 e domenica 7 aprile 2024. Poco prima di mezzanotte un incendio si è sviluppato in un magazzino in via Lavezzara, a Quezzi.

I vigili del fuoco sono accorsi, in prima battuta, con la squadra del distaccamento Mario Meloncelli e, in supporto, un'altra dalla sede centrale. Difficoltoso raggiungere il posto a causa della stretta via.

Per accedere al magazzino, i vigili del fuoco si sono fatti strada con attenzione, spegnendo i vari strati di materiale depositato. Nessuna persona è rimasta coinvolta.