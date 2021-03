Quezzi, incendio in appartamento: palazzo evacuato, una donna intossicata

Un grosso incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di lunedì in via degli Oleandri, a Quezzi.

Le fiamme sono divampate in un appartamento all’ultimo piano del civico 14, che affaccia sulla stretta via che si snoda lungo le alture del quartiere, rendendo molto difficile il passaggio dell’autoscala dei vigili del fuoco anche a causa delle auto in sosta selvaggia.

L’incendio ha provocato molto fumo e spinto i vigili del fuoco a evacuare il palazzo per il tempo necessario alle operazioni di spegnimento. Nell’edificio abitano diverse persone anziane, e una pensionata è stata portata in ospedale in codice rosso proprio per intossicazione.

Sul posto oltre ai vigili del fuoco e a sei ambulanze ci sono anche la polizia Locale, che ha deviato il traffico, e le volanti della Polizia. Intorno alle 15 erano ancora in corso le operazioni di spegnimento e le cause dell’incendio non erano ancora chiare.