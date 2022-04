Auto in fiamme nella notte, intervento dei vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco in via alla cima di Egoli a Quezzi per l'incendio di un'automobile.

È successo intorno alle 3 della notte tra domenica 3 e lunedì 4 aprile 2022, ancora in via di accertamento le cause del rogo, non ci sono comunque stati feriti.

Le fiamme sono state comunque domate in poco tempo dai pompieri intervenuti sul posto che hanno evitato le fiamme potessero propagarsi ad altre vetture posteggiate.

Negli ultimi giorni sono stati diversi gli interventi dei vigili del fuoco per auto in fiamme. Venerdì 1 aprile due episodi, uno a Borzoli e una in una galleria in A26, giovedì 31 marzo i pompieri sono stati chiamati sempre in autostrada tra Masone e Voltri per un camion telonato andato in fumo e per un'altra auto in via Carrara.