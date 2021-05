Ladri in azione a Quezzi, sparite due bici elettriche

Dopo aver forzato la porta di un magazzino, i ladri si sono portati via due bici del valore di circa tremila euro

/ Via del Molinetto

Ladri in azione nella serata di giovedì 27 maggio 2021. Intorno alle 22 una volante della polizia è intervenuta in via del Molinetto a Quezzi dopo che ignoti hanno forzato la porta di un magazzino.

Il proprietario del locale ha denunciato la scomparsa di due biciclette elettriche del valore di circa tremila euro. Avviate indagini per tentare di risalire ai responsabili.

I furti di biciclette sono piuttosto frequenti nelle due riviere, ma a Genova, per fortuna dei proprietari, non capitano spesso.