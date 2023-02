Donna colpita alla testa in strada, caccia all'aggressore

Sono le 23.30, in largo Merlo solo saracinesche abbassate e auto posteggiate.

Roberta (il nome è di fantasia) sta rientrando a casa dopo il lavoro quando sente un dolore fortissimo alla testa: uno sconosciuto, sbucato fuori dal nulla, l'ha colpita al cranio probabilmente con un pugno.

Nemmeno il tempo di rendersi conto di quanto accaduto e vede l'aggressore dileguarsi. Non ha le forze per inseguirlo, grida aiuto ma nessuno risponde, la 50enne si appoggia così a un muro e chiama il 112. Arriva un'ambulanza della Croce Gialla che ricovera la vittima, in codice giallo, al pronto soccorso del San Martino di Genova dove viene medicata e poi ricoverata.

A piantonare il quartiere, siamo a Quezzi, la polizia locale: le pattuglie cercano in lungo e in largo ma dell'uomo non c'è traccia. In queste ore gli investigatori stanno guardando le immagini di videosorveglianza cittadina per risalire all'aggressore.