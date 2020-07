Passa davanti al cane antidroga con in tasca spinelli, giovane nei guai

Con le tasche piene di spinelli, ha pensato bene di passare proprio davanti a un cane anti droga. Ore 23.30 di giovedì 23 luglio 2020. Nagut, cane antidroga dell'unità Cinofila, che si trovava con la sua conduttrice davanti all'ingresso carraio della Questura in attesa di uscire in servizio di controllo del territorio, ha fiutato qualcosa di strano addosso al 19enne, che stava passando per caso di lì.

Sottoposto a perquisizione, il giovane è stato trovato in possesso di 11 sigarette artigianali di cannabis per un peso complessivo pari a 7,54 grammi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il 19enne genovese è stato sanzionato per uso di sostanze stupefacenti.