Polizia, Gianfranco Minissale è il nuovo capo della Squadra Mobile

Si sono insediati lunedìì 8 maggio 2023 alla questura di Genova i nuovi dirigenti della Squadra Mobile e della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale. Gianfranco Minissale, primo dirigente della polizia di Stato, è il nuovo capo della Squadra Mobile al posto di Stefano Signoretti, nominato capo della Squadra Mobile di Roma.

Minissale, originario della provincia di Messina, è entrato in polizia nel 1990 da agente. Nel 2002, dopo la frequenza del corso di formazione per funzionari presso la Scuola Superiore della polizia di Stato a Roma, è stato assegnato alla questura di Palermo presso il commissariato sezionale 'Zisa-Borgonuovo' con l'incarico di funzionario responsabile della sezione investigativa.

Nel 2006 ha assunto la direzione del commissariato distaccato di Corleone. Nel 2007 è stato trasferito alla Squadra Mobile della questura di Palermo con l'incarico prima di responsabile della sezione 'Reati contro il Patrimonio', poi della sezione 'Catturandi' e infine della sezione 'Criminalità Organizzata'. Nel 2021 ha assunto la direzione della Squadra Mobile di Messina.

Sara Mancinelli, primo dirigente della polizia di Stato, è il nuovo dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, a seguito della quiescenza di Giuseppe Mesi. Originaria della Puglia, la dottoressa Mancinelli è nella polizia di Stato dal 1992. Per lei è un ritorno nella nostra città, infatti, ha prestato la maggior parte della propria attività lavorativa nella polizia stradale di Genova dove ha ricoperto per tanti anni la funzione di dirigente del Centro Operativo Autostradale.

A gennaio 2018 ha assunto poi il comando della polizia stradale di Cuneo e il 14 agosto 2018, proprio per aver maturato una importante esperienza professionale nella gestione della viabilità ligure, è stata aggregata in Liguria per un breve periodo per l'emergenza viaria derivante dal crollo del Ponte Morandi. Dopo 3 anni di permanenza nella polizia stradale cuneese, è approdata alla polizia stradale di Alessandria.

Il questore, Orazio D'Anna, anche a nome degli altri funzionari e di tutta la polizia genovese, ha dato il benvenuto a Minissale e a Mancinelli, formulando loro i migliori auspici per il servizio, che renderanno alla comunità genovese.