"Querele per diffamazione": il gruppo Facebook territoriale finisce in pausa

Era un gruppo Facebook nato espressamente per condividere i mugugni del territorio, ma adesso è stato messo in pausa dagli stessi amministratori a causa di diverse querele per presunta diffamazione.

Così la pubblicazione di post in "Mugugni del Comune di Chiavari", che contava più di 13mila iscritti, è stata ufficialmente sospesa ieri, domenica 15 ottobre, dai moderatori, e oggi non è più possibile né scrivere né commentare, tanto meno avviare discussioni usando toni considerati da qualcuno evidentemente troppo accesi. Tanto che, a inizio settembre, un altro amministratore del gruppo aveva lasciato l'incarico: "Purtroppo un membro ha insultato l'attuale giunta con parole pesanti e ho ricevuto una querela". Più indietro nel tempo, ad agosto il gruppo si era preso due settimane di "vacanza" dopo un periodo di lamentele, proteste e opinioni "forti".

La decisione, scrivono gli amministratori in un post, è stata sofferta: "Il nostro gruppo di discussione, confronto e talvolta di legittimo sfogo è stato sottoposto a un controllo minuzioso e a nostro avviso non del tutto equo". Ma cosa è successo? Paolo Vernazza, admin del gruppo, spiega la sua versione dei fatti: "Tutti i moderatori, che hanno sempre operato con integrità e trasparenza, sono stati coinvolti dall'amministrazione comunale in querele per presunte diffamazioni da parte di alcuni membri del gruppo. Questo, permetteteci di sottolinearlo, nonostante la nostra costante vigilanza nel moderare i contenuti e nel promuovere un dialogo aperto ma sempre rispettoso. La situazione è ulteriormente aggravata dalle recenti informazioni che abbiamo ricevuto: altre querele sono in arrivo".

Per questi motivi è stato deciso di mettere temporaneamente in pausa il gruppo dei mugugni: "Una decisione presa per tutelarci da ulteriori pressioni e da uno stress che sta diventando insostenibile". Gli amministratori concludono comunque dicendo di essere disponibili al confronto, e di volersi impegnare per riaprire il gruppo nel più breve tempo possibile.

Ecco il testo integrale del messaggio degli amministratori del gruppo: