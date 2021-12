Niente acqua fra Quarto e Quinto a causa di un guasto

Per consentire la riparazione di una perdita idrica verificatasi nella notte fra martedì 28 e mercoledì 29 dicembre 2021 in via Quarto, Iren Acqua ha dovuto interrompere la fornitura idrica nella zona.

Coinvolte via Quarto, dall'incrocio con via Priaruggia verso levante, via Quinto e vie limitrofe.

Il ripristino del regolare servizio procederà progressivamente durante la giornata e sarà completato entro la serata.