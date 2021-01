La giunta comunale apre a tre nuovi supermercati, l'opposizione chiede chiarimenti

Le tre nuove strutture di vendita dovrebbero sorgere a Nervi, nell'area di Campostano, in via Carrara sul cavalcavia di Quarto e a San Benigno

A Genova potrebbero aprire tre nuovi supermercati, di cui uno di oltre 3.000 mq. Martedì 19 gennaio 2021 in consiglio comunale Alberto Pandolfo e Stefano Giordano hanno chiesto chiarimenti in merito all'assessore Bordilli, che non ha né confermato né smentito la notizia.

«Alla luce dell'ennesima variante urbanistica - ha fatto presente Pandolfo -, l'ultima quella contenuta nella proposta n. 70/2020 della giunta comunale, per la realizzazione dell'ennesimo supermercato, questa volta in via Carrara a Quarto, si chiede come l'amministrazione intenda agire sul settore del commercio delle medie e grandi strutture di vendita, stante la richiesta delle associazioni di categoria che, non solo chiedevano la sospensione delle autorizzazioni fino a dicembre 2020, ma anche una regolazione dei procedimenti in itinere per il 2021».

«In merito alle notizie circa gli esiti dei ricorsi al Tar su Esselunga e coop nonché sui nuovi e futuri insediamenti di supermercati, si chiedono chiarimenti circa le visioni che il sindaco ha sulla protezione e sviluppo della rete dei piccoli commercianti e sulla continua espansione della media e grande distribuzione, la richiesta di Giordano».

A entrare nel merito della questione è stato anche il consigliere, Alessandro Terrile. «La Giunta, che in campagna elettorale aveva promesso di difendere il piccolo commercio, è pronta a dare il via libera a tre nuovi supermercati - conferma Terrile -. Il primo è un supermercato da 1.500 mq del gruppo Sogegross, a Quarto, all’angolo tra via Carrara e via Turr. Il secondo è un supermercato sempre del gruppo Sogegross con annessi 170 posti auto, che sorgerà a Nervi nell’area Campostano, sotto la piscina che dovrebbe costruita utilizzando anche denari pubblici. Il terzo sarà il più grande supermercato della città, un nuovo Esselunga di oltre 3.000 mq che sarà realizzato a San Benigno, tra via di Francia e via Albertazzi, poco prima del varco portuale».

«Tutte e tre le nuove aperture non sono consentite dalle regole urbanistiche vigenti, per cui Giunta e Consiglio dovranno adottare le modifiche necessarie - chiarisce Terrile -. In sostanza, spetta al Comune decidere se farli aprire oppure no. E alla faccia delle promesse, la Giunta ha già deciso per il sì».