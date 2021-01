Quarto, manifestazione in via delle Campanule contro la rimessa Amt

Residenti e associazioni in strada: sono contrari al progetto di una nuova rimessa filobus in zona

Oltre 200 cittadini hanno partecipato alla manifestazione di venerdì pomeriggio per dire no alla rimessa Amt.

«Chiediamo che il verde, i beni comuni, il sudore dei cittadini siano rispettati», dicono gli organizzatori. Una catena di persone si sono unite nei Giardini 8 Marzo in via delle Campanule, all’uscita del casello di Genova Nervi, con un nastro colorato per rappresentare l’unione civica per un bene comune.

In protesta anche i rappresentanti di altri comitati territoriali del levante cittadino che sono accorsi per dare man forte ai cittadini di Quarto, portando anche le loro istanze. Tra questi il Coordinamento per Quarto, che anni si batte la per riqualificazione dell’ex ospedale psichiatrico, i comitati di Nervi contrari al progetto del nuovo porticciolo e dell’area di Campostano e il neonoato comitato per la difesa del Parco delle Mura.