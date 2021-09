Abitazione in fiamme nella notte, in salvo una donna

Il rogo è divampato in via Carrara a Quarto. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per circa due ore

Un incendio ha tenuto impegnati i vigili del fuoco per circa due ore nella notte fra martedì 14 e mercoledì 15 settembre 2021. È successo in via Carrara a Quarto. Il rogo è divampato all'interno di un'abitazione, al cui interno si trovava una donna, che è riuscita a mettersi in salvo.

Anche gli altri abitanti del palazzo sono stati fatti allontanare per precauzione. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Genova Est da Staglieno e della centrale di San Benigno. L'ipotesi più accreditata è quella del corto circuito.

I vigili del fuoco sono riusciti a limitare le fiamme a due stanze, cucina e camera da letto, che sono andate completamente distrutte.