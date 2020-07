Guasto al motore di una serranda, garage in fiamme

Nella serata di giovedì 23 luglio 2020 i vigili del fuoco di Genova Est sono intervenuti in via Rossetti a Quarto per la fuoriuscita di una notevole quantità di fumo da una autorimessa di un palazzo.

Giunti sul posto i vigili del fuoco hanno trovato la causa, il motore della serranda principale aveva preso fuoco. Terminata l'estinzione, tramite dei grossi ventilatori, hanno provveduto a far evacuare i fumi.

I danni sono stati nel complesso limitati e non c'è stato nessun ferito.