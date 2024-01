Area via Campanule: concessione in scadenza, i progetti per il futuro

La seduta del consiglio comunale di martedì 30 gennaio 2024 si è aperta con l'interrogazione a risposta immediata del capogruppo di Liguria al centro Toti per Bucci, Nicholas Gandolfo, che ha chiesto alla giunta "chiarimenti sul progetto polo sportivo Campanule e nello specifico se ci saranno aree sportive pubbliche gratuite".

Per la giunta ha risposto l'assessore allo Sport e Impianti sportivi, Alessandra Bianchi. "Come amministrazione vogliamo cercare di implementare l'impianto delle Campanule - ha spiegato Bianchi - per consentire a tutti i giovani e in generale ai fruitori di praticare più discipline anche quelle oggi assenti".

"L'attuale gestione dell'impianto delle Campanule - prosegue - finirà a ottobre 2024. Con il Coni abbiamo iniziato a vedere come implementare l'offerta sportiva per capire gli standard sulle diverse discipline. La parte di area pubblica verrà mantenuta, ma vogliamo ampliare l'offerta delle pratiche sportive, nel solco dei valori di Genova Capitale europea dello sport 2024".

"Sulle Campanule siamo allineati con il Municipio Levante: non ci sarà nessuna gestione diretta delle federazioni, come apparso erroneamente sulla stampa, ma una gara a evidenza pubblica", conclude Bianchi.