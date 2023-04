Multe: il Comune incassa sempre di più, i dati

Quanto ha incassato il Comune di Genova nell'ultimo anno dalle multe? A sollevare la questione, durante l'ultima seduta del consiglio municipale della Bassa Val Bisagno era stato Luca Mastropietro del Partito Democratico, la risposta è arrivata a distanza di qualche settimana attraverso un report.

Multe a Genova: i dati del 2022

Nel 2022 sono state 644.956 le sanzioni per violazioni al codice della strada (il 6,01% delle quali in Bassa Val Bisagno), una media di 1,15 per ogni residente (il report riporta il dato Istat 2021 di 561.203 abitanti), per un totale di quasi 61 milioni di euro, per la precisione 60.901.840 (il 5,05% dei quali in Bassa Val Bisagno). In un anno sono stati anche decurtati 427.944 punti della patente. Tra i dettagli forniti nel report ci sono gli accertamenti relativi a violazioni dei conducenti di veicoli verso i pedoni, 2.279 nel 2022 a Genova, spicca in questo caso la percentuale relativa al territorio della Bassa Val Bisagno, 581 multe, pari al 25,49% del totale. 956 in un anno, invece, le multe per guida in stato di ebbrezza in città, 62 delle quali (il 6,49%) in Bassa Val Bisagno. Rimanendo nel territorio municipale sono segnalate anche 2.258 multe per violazioni rilevate attraverso i 'semafori intelligenti' (lo 0,35% di quelle rilevate in tutta Genova) e 11.927 per il passaggio sulle corsie dei bus (l'1,8% del totale rilevato in tutta la città).

Mastropietro (Pd): "Importo in crescita"

Luca Mastropietro, consigliere municipale del Partito Democratico, spiega a Genova Today: "Avevo chiesto questi dati per avere un quadro della situazione sul territorio della Bassa Val Bisagno in rapporto con l'intera città, a distanza di alcune settimane sono arrivati, anche se mi aspettavo un report più dettagliato. Si tratta di una leva sanzionatoria importante, alla quale - sostiene - non corrisponde un miglioramento della situazione sulle strade, dove ogni giorno si ripetono notizie di incidenti, spesso anche gravi. La legge prevede che gli introiti delle multe siano reinvestiti in attività di prevenzione e sicurezza stradale, educazione nelle scuole e rifacimento del fondo stradale. Girando per la città non trovo conferme in questo senso".

"Un importo - sottolinea ancora Mastropietro - che continua a crescere. Il dato del 2022 di circa 60 milioni di euro supera quello del 2021 di circa 51 ed è triplicato rispetto all'ultimo anno della giunta Doria, senza che a mio avviso si vedano significativi risultati sulla riduzione degli incidenti e senza che la cura e la manutenzione delle strade genovesi sia cambiata di una virgola. Questo tipo di atteggiamento sanzionatorio, lungi dall'educare i cittadini, costituisce una vera e propria tassa occulta".

"In un anno decurtati oltre 427mila punti patente"

"Un altro dato che balza all'occhio - conclude il consigliere municipale - è quello relativo ai punti patente decurtati, 427mila equivalgono, in via teorica, a circa 14 milioni di euro per organizzare i corsi di recupero nelle autoscuole. Come emerso in un articolo del Secolo XIX il mese scorso Genova detiene il record di patenti azzerate, con una media di due persone al giorno che rimangono senza punti e devono rifare gli esami. Credo che tutto questo meriti una riflessione da parte della pubblica amministrazione".