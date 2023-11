Sciopero nazionale: a novembre due giornate di protesta con manifestazione a Genova

In tutta Italia - e anche a Genova e Città Metropolitana - sono state indette due giornate di mobilitazione con uno sciopero organizzato da Cgil e Uil, nei settori pubblici e privati, contro la manovra di bilancio 2024: le date da segnare sul calendario sono quelle del 17 e del 24 novembre.

Le giornate di sciopero e la manifestazione a Genova

Il 17 novembre sono previste manifestazioni provinciali per trasporti, conoscenza (scuola, università e così via), funzione pubblica e le categorie interessate dai servizi essenziali (legge 146). Ad aderire allo sciopero, tra le altre realtà, anche Amiu: potrebbero esserci disagi nell’erogazione dei servizi, ma saranno garantite – secondo quanto previsto dalla normativa e dal codice di regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero – le prestazioni di servizio indispensabili e che al termine dello sciopero le erogazioni dei servizi torneranno alla normale fruibilità.

Il 24 novembre invece è la data per tutti gli altri settori (tranne quelli che hanno scioperato il 17): in questa data si terrà anche una manifestazione regionale a Genova, con concentramento presso la Stazione Marittima alle ore 9.

Le ragioni della protesta

Lo sciopero, indetto Cgil e Uil, vuole essere "a sostegno di un'altra politica economica, social e contrattuale, che non solo è possibile, ma necessaria e urgente".

Tra i punti sottolineati dai due sindacati ci sono il lavoro per cui occorre aumentare stipendi e pensioni e rinnovare i contratti nazionali, l'evasione fiscale da combattere senza sanatorie e condoni, una riforma delle pensioni che possa superare la legge Monti-Fornero, la difesa del servizio sanitario nazionale, nuove politiche per l'accoglienza (a partire dalla cancellazione della legge Bossi-Fini) e industriali per affrontare le crisi puntando sulla transizione ambientale ed energetica.