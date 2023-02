Fermata della metro a Corvetto: i lavori partiranno per l'estate

L'avvio del cantiere per la fermata della metropolitana in piazza Corvetto è previsto per l'estate: ad annunciarlo, l'assessore Matteo Campora in consiglio comunale, rispondendo a un'interrogazione di Alessio Bevilacqua, Lega, spiegando anche dove verranno effettuati precisamente i lavori.

Il consigliere ha chiesto informazioni sui cantieri che sorgeranno in zona, sia per quanto riguarda la fermata della metro sia l'uscita di emergenza della linea ferroviaria dal sottopasso tra Corvetto e la galleria Nino Bixio.

"Nella progettazione iniziale della metropolitana - ha spiegato Campora - era già prevista la stazione di Corvetto, ed era già stato previsto lo spazio adeguato a ospitare la fermata, che però non si è mai concretizzata. Oggi con il Pnrr abbiamo ottenuto 50 milioni per costruire la nuova stazione che servirà la zona di Corvetto, via Santi Giacomo e Filippo, Assarotti e vie soprastanti".

Il cantiere è complesso perché la stazione verrà costruita 30 metri sotto terra e occorrerà intervenire in particolare sotto via Santi Giacomo e Filippo e parte del parco dell'Acquasola.

"L'avvio - ha detto Campora - è previsto per l'estate. Il cantiere principale sarà collocato al margine nord del parco dell’Acquasola, senza che ci sia una interferenza importante con la fruibilità del parco. Tutte queste attività verranno portate avanti insieme alla Sovrintendenza. Le baracche di cantiere saranno collocate presso l’ingresso sud del parco. Gli impatti sulla viabilità urbana saranno minimi, si prevede la realizzazione di una piazzola in via santi Giacomo e Filippo nel tratto antistante il futuro atrio della stazione metropolitana, come area logistica per le lavorazioni. Tale area non comporterà nessuna modifica dei percorsi pedonali, mentre per le auto è prevista una lieve riduzione del calibro stradale per la direttrice che da piazza Corvetto adduce a via Serra e via Carcassa".