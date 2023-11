Quando finisce la mareggiata: le previsioni meteo

Genova e Città Metropolitana stanno facendo i conti in queste ore con un'altra potente mareggiata. Ma quando si calmerà il mare? Secondo Arpal, il fenomeno andrà lentamente in diminuzione dalla giornata di domani, lunedì 6 novembre. Martedì sarà una giornata ancora segnata da mare molto mosso per libeccio soprattutto sul levante, ma in lenta scaduta.

Nel dettaglio, "per la giornata odierna (domenica 5 novembre) sono confermate mareggiate intense già in atto sulle coste esposte, in particolare sul centro-levante, dove al momento si stanno registrando onde con altezza significativa di 5 metri a La Spezia. Mare lentamente in diminuzione dalla giornata di domani, lunedì 6 novembre".

Ecco le previsioni per oggi e per i prossimi giorni:

Domenica 5 novembre - Dopo il passaggio del sistema frontale nella notte insistono venti meridionali forti o di burrasca (60-70 km/h), localmente anche burrasca forte (70-80 km/h) con raffiche prossime a 100 km/h sui capi di A nelle ore centrali. Mare in aumento fino a molto agitato, localmente grosso al largo del Levante per onda lunga e formata di libeccio (periodo 9-10 s). Mareggiate intense sulle coste esposte, in particolare di Centro-Levante.

Lunedì 6 novembre - Un flusso sudoccidentale relativamente umido determina addensamenti a tratti consistenti a Levante specie sui rilievi, associati a possibili piovaschi o locali rovesci al più moderati più probabili tra il pomeriggio e la serata. Venti forti (50-60 km/h) meridionali su A, rafficati specie sui capi, localmente forti (40-50 km/h) altrove con rinforzi sui rilievi di BCE. Mare agitato con residue mareggiate di libeccio specie su C e parte orientale di B, progressiva scaduta in serata a partire da ponente.

Martedì 7 novembre - Venti localmente forti (40-50 km/h) dai quadranti meridionali. Mare molto mosso per onda di libeccio su C in lenta scaduta.

Continua a leggere su GenovaToday.it