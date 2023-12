Qualità della vita, Genova crolla di 20 posizioni

Genova crolla di ben 20 posizioni nella classifica della qualità della vita delle province del Sole 24 Ore: l'indagine, arrivata alla 34esima edizione, è stata pubblicata oggi e certifica la leadership di Udine, seguita sul podio da Bologna e Trento. Il capoluogo ligure si trova al 47esimo posto, più o meno a metà classifica, mentre l'ultima - al 107esimo posto - è Foggia.

Colpisce il dato della Città Metropolitana di Genova, in calo di 20 posizioni: in generale fanno fatica le grandi aree metropolitane, quasi incapaci di ripartire dopo la pressione generata da emergenze e shock economici degli ultimi anni, anche se ci sono eccezioni come Bologna, Firenze e Milano nella top ten.

Andando a vedere lo storico della classifica del Sole 24 Ore, nel 2022 Genova era alla 27esima posizione, mentre nel giro di appena 12 mesi il crollo è stato importante: 47esima. Non è la prima volta che la Città Metropolitana "crolla" negli ultimi anni: nel 2016 era 21esima in classifica, l'anno dopo 48esima e quello dopo ancora 56esima, per poi rialzarsi e nuovamente scendere.

Ricchezza e consumi

A pesare, in particolare il dato specifico su ricchezza e consumi, in cui Genova perde 29 posizioni e scivola al 55esimo posto. Scendendo ancor più nel dettaglio all'interno di questo capitolo, costituito da tante variabili, la provincia slitta all'ultimo posto nella classifica dell'inflazione (elaborazione su dati Istat tra settembre 2022 e 2023).

Per quanto riguarda il canone medio di locazione, la variazione tra il 2022 e il 2021 è del -94,3% per appartamenti nuovi di 100metri quadri in zona semicentrale del capoluogo.

Demografia, società e criminalità

Non va meglio alla voce demografia e società, dove Genova cala di 15 posizioni, piazzandosi alla 36esima posizione: ad andare particolarmente male, all'interno di questo capitolo, i parametri dell'indice di dipendenza strutturale (residenti in età non attiva ogni 100 in età attiva, 105esima posizione) e l'indice della solitudine (persone sole in percentuale sul totale dei nuclei, penultima posizione).

Genova rientra anche nella top 10 (decima) per indice di vecchiaia, ovvero numero di anziani ogni 100 giovani.

Nell'indice generale della criminalità, invece, la Città Metropolitana di Genova è 12esima su 107. Per quanto riguarda l'indice peggiore, la classifica pone Genova al secondo posto per contrabbando.

Clima

Un altro primato negativo riguarda le ondate di calore: la Città Metropolitana è prima in classifica per sforamenti superiori ai 30 gradi per tre giorni consecutivi dal 2011 al 2021.

La Superba guadagna invece 13 posizioni (diventando 39esima a livello nazionale) sul fronte ambiente e servizi. A contribuire, il tasso di motorizzazione: l'elaborazione, su dati Legambiente, pone Genova al secondo posto in Italia, con una media di 48 auto in circolazione ogni 100 abitanti contro una media nazionale di 66.

Per quanto riguarda il soleggiamento, Genova si posiziona all'85esimo posto con 7,5 ore di sole al giorno. Sempre sul versante climatico, il capoluogo ligure e la sua Città Metropolitana si piazzano al 103esimo posto - tra le ultime - per eventi estremi, con 52 giorni con accumulo di pioggia superiore ai 40mm nel periodo 2011-2021.