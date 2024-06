Sampierdarena tra degrado e insicurezza: i numeri e le soluzioni del Comune

Decoro urbano e sicurezza nella zona del quadrilatero di Sampierdarena da piazza Vittorio Veneto alla Fiumara, tra via Avio, via Molteni e via Stefano Dondero. I problemi sono stati affrontati in consiglio comunale attraverso un'interrogazione presentata dal consigliere della Lega Alessio Bevilacqua, alla quale ha risposto l'assessore alla sicurezza Sergio Gambino.

"Un tema segnalato da diversi cittadini - ha spiegato Bevilacqua in aula - siamo a ridosso della stazione ferroviaria, sul lato sud. Area afflitta dal degrado urbano e per la quale sono stati presentati diversi esposti. Anche la prefettura a seguito di una riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza ha disposto un aumento dei controlli e dei passaggi delle forze dell'ordine, soprattutto nella fascia serale e notturna. Questo è sicuramente un aiuto, i consiglieri della Lega in Municipio hanno anche chiesto di spostare la polizia locale più a ridosso di questa zona, chiedo però all'amministrazione come intenda affrontare questa situazione".

Per la giunta ha risposto l'assessore alla sicurezza Gambino: "Un problema attuale, ma che si trascina da almeno quindici anni a Sampierdarena a causa di una situazione di degrado dovuto alla presenza di numerose persone che vivono ai margini della società, e che delinquono, con piccoli reati predatori, spaccio di droga, e dipendenze da alcol, droga e ludopatia. L’intervento non deve essere solo delle forze dell’ordine, ma deve prevedere anche l’interessamento delle Politiche sociali, delle Politiche giovanili e del Commercio e dobbiamo lavorare congiuntamente per migliorare la situazione".

"Da sei mesi - ha detto ancora Gambino - abbiamo implementato l’attività di presidio del territorio, dal lunedì al giovedì fino alle 20, con 500 operatori impiegati e, nel weekend, anche nelle ore serali, con 250 operatori impiegati. Sono già state fatte due operazioni ad alto impatto nella zona Sampierdarena e Certosa che hanno portato degli importanti risultati soprattutto per quanto riguarda i controlli congiunti con l’Asl e l’ispettorato del lavoro con 93 attività commerciali controllate, 71 sanzioni erogate, 145 sanzioni in violazione dell’ordinanza anti alcol e 73 sanzioni per detenzione di sostanze stupefacenti che hanno portato all'arresto di quattro persone e 33 sanzioni per ubriachezza manifesta e molesta. L'impegno c'è, non arretreremo e sappiamo, per il contatto diretto con i civ, che la situazione da inizio anno è migliorata, quindi la direzione presa è quella giusta".

