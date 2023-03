Castelletto e il centro invasi dalla puzza di gas, evacuata una scuola

È mistero su un forte odore di gas percepito in diversi punti in città.

Le segnalazioni sono arrivate a decine ai vigili del fuoco, da Castelletto come dal centro, evacuata per precauzione una scuola in via della Concezione e il palazzo accanto alla sede del Comune, il civico 7. Anche i dipendenti comunali, pur senza uno specifico ordine di sgombramento, sono scesi in strada.

I pompieri, insieme ai tecnici di Ireti, sono impegnati nelle verifiche sulla rete che per ora non hanno dato esiti. In piazza Portello è aperto un grande cantiere per la realizzazione di un parcheggio interrato, forse durante i lavori potrebbe essersi rotta una condotta ma non è escluso che i miasmi possano provenire anche da qualche nave in porto e la puzza sia trasportata dal vento.