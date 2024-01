Pusher trovato con 'eroina dei poveri', un coltello, un martello e due scacciacani (senza tappo rosso)

Aveva in tasca hashish ma anche 20 compresse di Buprenorfina (oppiaceo per il trattamento del dolore), 8 pastiglie di Rivotril (farmaco antiepilettico), un coltello da cucina lungo quasi 20 centimetri, un martello e due pistole scacciacani prive di tappo rosso.

È stato trovato così, al momento della perquisizione, un 42enne tunisino identificato durante un controllo dei carabinieri della stazione della Maddalena in vico del Pozzo. È stato dunque stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e porto abusivo di armi.

L'"eroina dei poveri"

L'uomo, pregiudicato, nascondeva non solo hashish ma anche medicinali venduti in strada come droga che, spesso mischiati all'alcol, hanno effetti simili.

È il caso soprattutto del Rivotril, la cosiddetta 'eroina dei poveri', chiamata così per via del costo più basso. Si tratta di un farmaco di derivazione benzodiazepinica, un ansiolitico, utilizzata di solito per curare le crisi epilettiche presente nella "Tabella 2" del ministero della salute sulle sostanze stupefacenti, che dispone che senza ricetta medica ne è vietato il possesso. Ha come principio attivo il clonazepam, una molecola brevettata nel 1964 dalla farmaceutica Hoffman La Roche. Il clonazepam è circa 20 volte più potente del diazepam, la benzodiazepina più comune e conosciuta commercializzata col nome di Valium.

La Buprenorfina ha effetti simili alla morfina, compresa sedazione. Viene usata nel trattamento contro la dipendenza da oppiacei, ma l'uso improprio - come spiega Lila, Lega italiana per la lotta contro l'Aids - può causare a sua volta dipendenza e l'astinenza si manifesta con sintomi molto più intensi rispetto a quella da eroina.