Prende a bottigliate un passante e, portato in centrale, perde la droga dalle mutande

Ha offerto una dose di droga a un passante, ma dopo essersi sentito dire di no, ha perso le staffe e lo ha preso a bottigliate: è successo nel pomeriggio di ieri, venerdì 22 luglio, nel centro storico di Genova, più precisamente in via Prè.

Il pusher 42enne, in seguito all'aggressione, è stato portato nella centrale della polizia locale (nucleo centro storico) di piazza Ortiz: qui ha chiesto di poter andare in bagno ma, nel mentre, gli sono cadute dalle mutande alcune dosi di eroina.

Gli agenti si sono immediatamente accorti di quello che stava succedendo e hanno provveduto ad aggiungere a suo carico anche l'accusa di detenzione di droga.

Dopo la direttissima di questa mattina, il pusher ha patteggiato un anno.

La vittima presa a bottigliate ieri sera è invece stata portata all'ospedale Galliera.