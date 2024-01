Cocaina nascosta nel pavimento: arrestato 'grossista' degli spacciatori

Riforniva numerosi spacciatori di strada in tutto il centro storico ed è stato arrestato dalla polizia locale di Genova, dopo una lunga operazione fatta di pedinamenti e appostamenti e conclusasi con il blitz nella sua abitazione e il sequestro di 41 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento e quasi duemila euro in contanti.

L’arresto del cittadino extracomunitario per detenzione ai fini di spaccio è avvenuto nella serata di ieri, venerdì 26 gennaio, da parte del personale del Gocs.

Le indagini hanno portato a individuare l’uomo come uno dei principali rifornitori degli spacciatori da strada del centro storico; sono stati monitorati i suoi spostamenti e le sue abitudini di vita, il via vai dalla sua abitazione e gli scambi con i piccoli spacciatori del centro, fino a quando gli agenti della polizia locale nella lo hanno atteso fuori casa e bloccato per procedere con la perquisizione domiciliare.

Nell’appartamento dell’uomo sono stati ritrovati circa 41,15 grammi di cocaina, occultati in un buco nel pavimento nascosto da una mattonella: la droga, suddivisa in crack e cocaina, era contenuta sia in involucri termosaldati, pronti per essere consegnati ai pusher, sia in sacchetti, pronta per essere confezionata. All'interno dell'abitazione c’erano anche 1.940 euro in contanti e materiale per il taglio, la preparazione e il confezionamento degli stupefacenti. L’uomo si trova nel carcere di Marassi in attesa della convalida del gip.