Colto sul fatto mentre vende cocaina: arrestato

Nella notte tra venerdì e sabato, in via Conservatori del Mare, i carabinieri di Carignano hanno fermato un uomo colto sul fatto mentre tentava di cedere un pacchetto che conteneva 3 grammi di cocaina in cambio di denaro.

Il pusher, identificato in un 29enne del Camerun, residente a Genova, è stato perquisito e trovato in possesso di altri 3 grammi di marijuana e di 70 euro.

Il 29enne è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti.

Droga e denaro sequestrati.