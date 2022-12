Punti nascita, Barbazza difende Voltri: "521 parti nel 2022, il Municipio sosterrà l'ospedale in tutti i modi"

Si è parlato tanto in queste settimane dei punti nascita a Genova e sembra ormai chiaro che si vada verso la chiusura di alcuni dei reparti maternità degli ospedali cittadini: "Con poco più di tremila parti annuali, cinque punti nascita per la città di Genova per il Ministero sono oltre la soglia" aveva spiegato l'assessore alla Sanità della Regione Liguria Angelo Gratarola. Da qui, le ipotesi hanno riguardato soprattutto il Villa Scassi di Sampierdarena e l'Evangelico di Voltri: i cittadini di entrambi i municipi però si sono ribellati.

Ieri, il presidente del Municipio Ponente Guido Barbazza è andato in visita all’ospedale Evangelico di Voltri, accompagnato dal direttore sanitario Gaddo Flego: "Ho scoperto - spiega - una organizzazione di grande qualità, dotata di eccellenti professionalità e dotazioni, ma soprattutto caratterizzata da un ambiente positivo, dinamico, empatico. Un contesto diventato negli anni molto attraente per i giovani medici ed infermieri e che induce un forte senso di appartenenza e di orgoglio. Al momento molto impegnato, sopra alla media, per servizi di pronto soccorso, contribuendo alle necessità anche di altre zone della città, l’ospedale del Ponente ha una importante valenza territoriale, essendo l’unica struttura sanitaria genovese di rilievo decentrata; punto di riferimento, oltre che per le delegazioni di Pegli, Pra’ e Voltri e relativi quartieri e frazioni, anche per i comuni limitrofi litoranei e di entroterra, quali Arenzano, Cogoleto, Mele, Masone, Campoligure, Rossiglione. Particolarmente interessante è stata la visita al reparto nascite, diretto dal dottor Rodolfo Sirito, dotato anche di vasca per il parto in acqua, oltre che di tutti i servizi collaterali quali anestesista e rianimazione, che vanta numeri importanti di natalità, comparabili e persino superiori a quelli di un grande ospedale di città come è Sampierdarena".

Insomma, il messaggio sembra cristallino: "I dati del 2022 parlano chiaro - continua Barbazza - 521 parti, con 150 partoanalgesie, 30 parti in acqua, 471 interventi chirurgici (esclusi cesarei). Commovente la lettura dei nomi e delle date dei neonati, riportati sulle innumerevoli stelline appese ai soffitti del reparto".

Per quanto riguarda delle esigenze dell'ospedale, ci sarebbe bisogno della realizzazione di nuovi posteggi addizionali per migliorarne la fruizione: "Operazione che si auspica venga presa in considerazione e realizzata quanto prima e che consentirebbe lo sfruttamento di un potenziale ancora non potenzialmente espresso. Il Municipio è fortemente motivato a sostenere ed agevolare il nostro ospedale in tutti i modi possibili e collaborerà per trovare una soluzione per aumentare gli spazi a disposizione per i corsi pre-natali per aspiranti genitori" conclude il presidente.